مجدي عبدالغني يطالب بإيقاف الدوري المصري

طالب مجدي عبدالغني، اللاعب السابق للمنتخب المصري والنادي الأهلي، بإيقاف الدوري المصري بعد مرور 5 جولات مقبلة وذلك من أجل مصلحة المنتخب الأول، ولضبط مواعد المسابقات مع الاتحاد الإفريقي والمناسبات الدولية.



وقال عبدالغني الذي يرأس رابطة اللاعبين المحترفين كرة القدم في مصر لـ "العربية": يجب إيقاف الدوري بعد 5 جولات مقبلة، لإراحة اللاعبين، وعلينا أن نضحي بالدوري من أجل منتخب مصر.



وأضاف: لن تحل المشكلات التي تواجه الكرة المصري إلى أن يتم ضبط مواعيد المسابقات المحلية مع الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" والمحافل الدولية، وما يحدث الآن لا يخدم المنتخب الأول، ومجرد صراع داخلي في مصر، وكل فريق يفكر في الفوز ببطولة محلية، ولا أحد يهتم بالمنتخب المصري الذي تدهور كثيرا.



وأردف: اللاعبون في مصر لم ينالوا الراحة منذ قرابة 3 إلى 4 سنوات، وهو ما لا يتماشى مع تعليمات الاتحاد الدولي "فيفا".



مادة اعلانية