الحمادي: هدفا حمدالله والدوسري غير صحيحين

كشف يعقوب الحمادي، الحكم الدولي الإماراتي السابق، أن مباراتي الاتفاق والاتحاد والفتح والهلال شهدتا قرارات تحكيمية خاطئة، وكان يجب إلغاء هدفي عبدالرزاق حمدالله وسالم الدوسري.

المكسيكي سيزار أرتورو أثر على نتيجة مباراة الاتفاق والاتحاد، بعدما رفض إلغاء الهدف الثالث الذي سجله حمدالله والعودة إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصاحب الأرض والجمهور.

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وقال الحمادي في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: ركلة الجزاء التي احتسبت للاتحاد صحيحة لأن حركة اليد كانت إضافية، وفي نهاية الشوط الثاني كان يجب احتساب ركلة جزاء لمصلحة الاتفاق لوجود حالة دهس، وإلغاء الهدف الذي سجله الاتحاد عن طريق حمدالله.

وبشأن قرار الحكم التشيلي روبرتو توبار في لقاء الفتح والهلال، أوضح الحمادي: الهدف الأول للهلال الذي سجله سالم الدوسري ليس صحيحا لوجود مخالفة على زميله إيغالو، لأن الحارس كان مسيطرا على الكرة في هذه الحالة.

وأضاف: البطاقة الأولى التي حصل عليها كويار كانت مستحقة، لكن الإنذار الثاني بعد تلامسه مع بيتروس لم يكن صحيحا ولا يرتقي إلى إشهار البطاقة الثانية وبالتالي الطرد.