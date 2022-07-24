على خطى رونالدينيو وغوارديولا.. ألفيش يحط الرحال في المكسيك تابع متابع الغاء المتابعة شارك تم نسخ الرابط دبي - هيثم بن حماد نشر في: 24 يوليو ,2022: 01:19 ص GST آخر تحديث: 24 يوليو ,2022: 01:38 ص GST تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News داني ألفيش المكسيك اقرأ أيضاً بوماس المكسيكي يضم داني ألفيش في صفقة مجانية أكد نادي بوماس أونام المنافس في دوري الأضواء المكسيكي لكرة القدم ليلة الجمعة أنه تعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في صفقة مجانية بعد شهر ... رياضة انضم إلى المحادثة دخول أو أكمل ك زائر خروج ✓ شارك تعليقك مادة إعلانية