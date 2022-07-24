على خطى رونالدينيو وغوارديولا.. ألفيش يحط الرحال في المكسيك

بوماس المكسيكي يضم داني ألفيش في صفقة مجانية

أكد نادي بوماس أونام المنافس في دوري الأضواء المكسيكي لكرة القدم ليلة الجمعة أنه تعاقد مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش في صفقة مجانية بعد شهر ...