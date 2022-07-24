عمارة: التعاقد مع سواريش كان خاطئًا.. الأهلي في أسوأ فتراته

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا للنسخة المنسية من كأس مصر

نجح الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي 2 -1، يوم الخميس، في المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي ...