حسن عبد القادر: الأهلي ينتظر اليوم الأصعب في تاريخه

أهلي جدة يمدد الارتباط بالمدرب سيبولدي

أعلن أهلي جدة تمديد الارتباط بالمدرب روبرت سيبولدي لموسم واحد، اليوم الأحد، رغم الهبوط لأول مرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وكتب الأهلي في ...