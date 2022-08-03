ريكاردو سواريش والأهلي.. انتقادات وشكوك

الأهلي يتجاوز مصر المقاصة بصعوبة

حقق الأهلي فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة 1 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة في ...