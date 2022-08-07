اقتراح بتغيير نظام الدوري المصري بالموسم المقبل

بيراميدز يصعق الأهلي بثنائية في الدوري المصري

تغلب بيراميدز على ضيفه الأهلي 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المصري لكرة القدم.ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني ...