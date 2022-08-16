جوشوا: أحببت بحر جدة .. ومستعد للنزال تابع متابع الغاء المتابعة شارك تم نسخ الرابط جدة - أحمد الرايقي نشر في: 16 أغسطس ,2022: 01:15 ص GST آخر تحديث: 16 أغسطس ,2022: 01:29 ص GST تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جدة جوشوا السعودية نزال البحر الأحمر اقرأ أيضاً جوشوا وأوسيك.. لقاء رد الاعتبار في جدة فيديو الرياضة جوشوا: أشعر بالراحة التامة في السعودية فيديو الرياضة جوشوا يأمل الانتقام من أوسيك في نزال البحر الأحمر فيديو الرياضة انضم إلى المحادثة دخول أو أكمل ك زائر خروج ✓ شارك تعليقك مادة إعلانية