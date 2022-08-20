رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة يكشف تفاصيل نزال جوشوا وأوسيك

هوليفيلد لـ "العربية": نزال البحر الأحمر سيكون "ملهماً"

أوضح إيفاندر هوليفيلد الملاكم الأميركي الشهير السابق، أن نزال البحر الأحمر سيكون ملهما للشباب، مضيفا أن بداياته في الرياضة كانت في صغره قبل وصوله إلى ...