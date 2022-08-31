الحواصلي: عامل السن يصب في مصلحة الركراكي

الأربعاء.. المنتخب المغربي يعلن هوية مدربه الجديد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيكشف عن هوية مدرّبه الجديد، المرجّح أن يكون وليد الركراكي، الأربعاء المقبل، خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش المقال ...