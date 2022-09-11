والد أنس جابر يكشف للعربية عن مشروع ابنته الخاص ونصائحه لها

كشف والد التونسية أنس جابر لاعبة التنس عن نصائحه لابنته قبل بداية مبارياتها، كما أشار إلى اقتراب إنشاء مشروع رياضي خاص بها في بلادها تونس.

وأحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثالث في البطولات الكبرى والأول في الولايات المتحدة المفتوحة بفوزها يوم السبت في النهائي على جابر الخامسة 6-2، 7-6 (7/5).

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وحُرمت أنس من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليًا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وقال رضا جابر والد اللاعبة لقناة العربية: خسارة بطولة أميركا المفتوحة هي خسارة بطعم الفوز، لأن المركز الثاني يؤهلها لإحدى بطولات "الماسترز" بنهاية العام، أنس تأثرت بالخسارة لكن دورنا كعائلة أن ندعمها، أخبرتها أنها شرّفت بلادها تونس، حققت إنجازا غير مسبوق لتونس والعرب.

وتابع: نحن نقف دائمًا مع أنس لحظة بلحظة قبل مشاركتها بالمباريات، أنصحها قبل كل بطولة بالتحضير الجيد وهدوء الأعصاب واتباع تعليمات مدربها.

وأتم: أنس ستفتتح أكاديمية في تونس لتشجيع الشباب لممارسة لعبة التنس وزيادة شعبيتها.

وستصعد جابر من المركز الخامس إلى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين.