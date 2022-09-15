وزارة الرياضة تطلق مؤتمرها الصحفي الدوري

وزارة الرياضة السعودية تعلن استراتيجية دعم الأندية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم السبت، عن استراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، والتي شهدت عدة تعديلات وتحديثات.وقالت الوزارة ...