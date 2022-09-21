المحمدي.. يشجع ريال مدريد وتدرب تحت قيادة أسطورته

الهلال يواجه الوحدة للحفاظ على العلامة الكاملة

يبحث الهلال عن مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف الوحدة، بينما يلتقي أبها مع الفيحاء والتعاون مع ضمك في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي يوم ...