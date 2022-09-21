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المحمدي.. يشجع ريال مدريد وتدرب تحت قيادة أسطورته

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المحمدي.. يشجع ريال مدريد وتدرب تحت قيادة أسطورته

جدة - محمد دماس

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