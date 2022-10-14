فاندنبروك أول المقالين في دوري روشن

النصر يُسقط أبها بثلاثية

تغلب النصر على مضيفه أبها بثلاثية دون رد يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.وتقدم لويس غوستافو للنصر في الدقيقة الخامسة، ...