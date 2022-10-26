خوان كاسترو: يوم الخميس سيكون حاسماً في قضية الإضراب

لايبزيغ يهزم ريال مدريد ويقترب من التأهل

وضع لايبزيغ الألماني قدما في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 -2 يوم الثلاثاء في ...