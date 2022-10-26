فنس كارتر: "الحظ" سبب استمراري 22 عاماً

رحيل جدلي للاعب كرة السلة السويدي جيريبكو عن سيسكا موسكو

أعلن نادي سيسكا موسكو الروسي أن لاعبه السويدي يوناس جيريبكو الذي احترف عشر سنوات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيرحل عن صفوفه بعد أقل من ثلاثة ...