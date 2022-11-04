مدرب مغمور يقود بولندا في كأس العالم

آمال بولندا معقودة على "رجل حديدي" يبحث عن دعم

ستعول بولندا على رجلها الحديدي روبرت ليفاندوفسكي من أجل تسجيل الأهداف والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما، وبينما ...