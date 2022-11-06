الدمام تحتضن معسكر تونس استعداداً لكأس العالم

غافي.. من أعماق الأندلس إلى مونديال قطر

"يعتقد أنه في ملعب المدرسة" قال بابلو باييس ممازحاً عندما سُئل عن نجله غافي الذي بلغ للتو سن الـ "18 عاماً"، غير أن هذا الشاب خطّ ببصمات عملاقة مسيرته ...