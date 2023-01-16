أبرز مشاهد النسخة الرابعة لرالي داكار في السعودية

اقرأ أيضاً
-
القطري العطية يتوج برالي داكار للمرة الخامسةتوّج السائق القطري ناصر صالح العطية بلقب رالي داكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية ... رياضات متنوعة
-
رالي داكار.. العطية على مشارف اللقب الخامس وفوز سادس توالياً للوبحقق الفرنسي سيباستيان لوب رقماً قياسياً بفوزه في ست مراحل توالياً برالي داكار الصحراوي يوم السبت في السعودية، فيما اقترب البطل القطري ناصر العطية ... رياضة
-
رالي داكار.. لوب يحرز مرحلة سادسة والعطية متصدراًأحرز الفرنسي سيباستيان لوب المرحلة الثانية عشرة من رالي داكار بين الربع الخالي والشيبة في السعودية، وهو الفوز الخامس توالياً لسائق البحرين ريد اكستريم ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية