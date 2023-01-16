أبرز مشاهد النسخة الرابعة لرالي داكار في السعودية

رالي داكار.. لوب يحرز مرحلة سادسة والعطية متصدراً

أحرز الفرنسي سيباستيان لوب المرحلة الثانية عشرة من رالي داكار بين الربع الخالي والشيبة في السعودية، وهو الفوز الخامس توالياً لسائق البحرين ريد اكستريم ...