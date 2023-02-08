رادوي يكشف عن طموحاته مع الطائي.. ويهنئ الهلال

يوفنتوس يهزم ساليرنيتانا بثلاثية

فاز يوفنتوس على مضيفه ساليرنيتانا 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتقدم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش ...