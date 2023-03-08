عصام عبدالفتاح يوضح أسباب زيادة الوقت بدل الضائع

كشف عصام عبدالفتاح الحكم المصري السابق أن هناك 4 أهداف ئيسية تدفع الحكام إلى زيادة الوقت بدل الضائع في المباريات من أهمها تحقيق المزيد من العدالة.

وأوضح عبدالفتاح في لقاء مع "في المرمى": الهدف من زيادة الوقت بدل الضائع هو زيادة زمن المباراة الفعلي وتحقيق المزيد من العدالة ومساعدة الحكم في السيطرة على المباراة...

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وأبان الحالات التي تستدعي يقاف احتساب الوقت مثل "علاج اللاعبين داخل الملعب والاحتفال بإحراز الأهداف وكل احتفال يحتسب بدقيقة والتبديلات كل منها 30 ثانية وأساليب بعض الأندية في إضاعة الوقت.

وأكد الحكم المصري السابق أن هناك تبادل آراء مستمر بين جميع الحكام وصولا إلى القرار النهائي الذي يحدده الحكم الرئيسي إذ يعد هو صاحب القرار النهائي.