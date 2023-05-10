كيف يفوز اتحاد جدة باللقب؟

اتحاد جدة يمزق شباك أبها ويقترب من بطولة الدوري

سجل اتحاد جدة 3 أهداف خلال 17 دقيقة في شباك ضيفه أبها يوم الاثنين، ضمن الجولة 26 في فوزه الكبير 4-0 ليعزز صدارته لدروي روشن السعودي ويقترب أكثر من ...