مدربون فازوا بالدوري السعودي في أول تجربة

غيريتس يستعيد ذكرياته مع الهلال

استعاد البلجيكي إيريك غيريتس ذكرياته مع الهلال مساء الأربعاء عندما حضر تدريب الفريق الأخير قبل مغادرته إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي.وتواجد غيريتس إلى ...