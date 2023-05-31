الرفاعي: يمكن للأهلي تسجيل الصفقات الجديدة قبل الحكم النهائي

متى يُحل مجلس إدارة النصر؟ .. الرفاعي يجيب

أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق أن الاستقالة من منصب مجلس إدارة النادي لا تعتبر رسمية إلا في حال تقديمها لرئيس ...