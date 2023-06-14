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المرشح لرئاسة اتحاد جدة: سنضيف خبرات عالمية على عمل أنمار

دبي - قناة العربية
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كشف وليد الشهري، المرشح لرئاسة اتحاد جدة، أنه يهدف إلى تقديم خبرات عالمية حال فوزه برئاسة النادي السعودي، وذلك عبر الاستفادة من خبرات قائمته مع الأندية الأوروبية.

وقال الشهري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: لدينا خبرات مع أندية أوروبية، وشراكات مع أبطال العالم في عدة ألعاب رياضية مختلفة، وحال فوزنا سنعمل على إكمال العمل الذي قام به أنمار الحائلي مع إضافة الخبرات العالمية.

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وأبان: يجب أن تكون هناك جمعية عمومية عادية مبكرة، والطريقة الموجودة الآن تمنح الأفضلية بنسبة 100% لصالح رئيس النادي مقابل 0% للقادم من الخارج.

وواصل: لم نتمكن من الحصول على أرقام الإيرادات والديون والرعايات، كما يجب إعادة النظر في مسألة الشهادة التعليمية للمرشح لرئاسة القائمة.

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