هل تسقط القائمة بسبب "الإنجليزية".. الرفاعي يجيب؟

أوضح القانوني أيمن الرفاعي أنه في حال خالف أحد أعضاء القوائم المرشحة لرئاسة الأندية اللائحة فإن العضو هو من يسقط من القائمة في حال كانت أكثر من 5 أفراد فيما تسقط القائمة بأكملها إن كان عددها الكامل 5 أعضاء.
وأوضح الرفاعي في لقاء مع "في المرمى": استلام الرسائل يؤكد قبول أوراق المرشحين واجتياز المرحلة الأولى، وجميع اللوائح الجديدة موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة، والمنصة بعد الدخول إليها وأن تدفع الرسوم سيتم فتح خانة خاصة له ولقائمته.
وأضاف: الخطأ الإجرائي تقرره لجنة الانتخابات وهي التي تقر بسلامة جميع الإجراءات عموما، ويعد توقيع المرشح كافا لتسليم الطلبات أما توقيع الرئيس التنفيذي فهو مكمل فقط.
وأبان الرفاعي حول شرط إجادة اللغة الإنجليزية: المقصود بهذه الشروط في اللائحة هو الرئيس وأيضا الأعضاء. وتوجد بعض الشروط التي خصصت للرئيس وأخرى خصصت للأعضاء، وفي حال كان أحد الأعضاء لا يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة فيسقط عدد النصاب في القائمة أما في حال أصبح عدد الأعضاء أقل من 5 تسقط حينها القائمة لكن في حين كانت القائمة تضم أكثر من 5 فإن العضو الذي لا يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة هو فقط من يسقط من القائمة.
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