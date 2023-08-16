الهلال السعودي ثاني أكثر الأندية إنفاقاً في العالم

يتصدر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر الدوريات صرفا في سوق الانتقالات الصيفية الحالي بمبلغ فاق ملياري يورو متقدما على نظيره الإيطالي الذي حل ثانيا حتى الآن بأكثر من 700 مليون يورو، فيما حل الدوري الفرنسي ثالثا بمبلغ فاق 600 مليون يورو والسعودي والألماني جنبا الى جنب رابعا بقيمة صرف بلغت 605 مليون يورو.

قفزة نوعية حققها الدوري السعودي في الميركاتو الحالي مقارنة بالصيف الماضي، الذي احتل في المركز العشرين في الترتيب العام بمبلغ صرف قارب 44 مليون يورو.

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في الموسم الحالي وعلى مستوى الأندية يتصدر تشيلسي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر صرفا حتى الان في سوق الانتقالات الصيفية بـ 323 مليون يورو، أنفقها على سبعة لاعبين وحصة الأكبر ذهبت للأكوادوري كايسيدو بمئة وستة عشر مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

يليه الهلال السعودي بـ 268 مليون يورو، ذهبت حصة الأسد منها للبرازيلي نيمار ومبلغ قارب تسعين مليون يورو، الهلال قد يقفز للصدارة ويتجاوز البلوز تشيلسي إذا أكمل صفقة الصربي ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي وفيراتي من باريس سان جيرمان.

الهلال وبتعاقده مع نيمار تجاوز كل من أرسنال الذي صرف 235 مليون يورو على ثلاثة لاعبين جدد يتقدمهم ديكلان رايس والجار اللندني الآخر توتنام الذي صرف حتى الآن 193 ميلون يورو متقدما عن مانشستر يونايتد بثلاثة ملايين يورو.

بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني حل تاسعا حتى الآن بملغ صرف قدر 150 مليون يورو، 100 منها ذهبت في صفقة هاري كين، بينما جاء بعده ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني بـ 130 مليون يورو.