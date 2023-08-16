مصطفى حجي: جيسوس سيتعامل مع نيمار بـ "ذكاء"

يعتقد مصطفى حاجي، أسطورة كرة القدم المغربية، أن جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال مطالب بوضع الوافد الجديد البرازيلي نيمار في المركز الذي يجعله يقدم أفضل ما لديه مع الفريق.

وقال حجي في مقابلة مع برنامج "في المرمى": يجب تهيئة كل الظروف من أجل أن يمنحك نيمار أفضل ما لديه، البرازيلي هو نجم عالمي ويجب أن يشعر بحب الآخرين له، والمدرب جورجي جيسوس لديه ما يكفي من التجربة وذكي جدا وسيجد الحلول لإبراز امكانات نيمار ووضعه في المراكز الذي يناسبه.

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وواصل: لا يمكن أن تطلب من نيمار أن يدافع، وعليه أن يتأقلم مع أسلوب الدوري السعودي في ظل الصفقات العالمية التي أبرمت مؤخرا، ولو كنت مكان جيسوس سأضع نيمار كلاعب خلف المهاجمين، لأنه لديه القدرة على إيجاد الركلات الحرة ويوفر الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف إضافة إلى تقديم تمريرات حاسمة.