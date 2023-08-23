الثنيان: الشباب يستهدف لاعبي إيفرتون ومنتخب البرازيل

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كشف خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب، أن الإدارة تعمل على تعزيز قائمة الفريق بالتعاقد مع صفقات جديدة في الانتقالات الجارية من ضمنهم لاعبين في إيفرتون ومنتخب البرازيل.
وقال الثنيان في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: سنتعاقد مع ديماراي غراي، لاعب إيفرتون ومنتخب جامايكا، إضافة إلى نينو المدافع الذي انضم مؤخرا إلى قائمة منتخب البرازيل.
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