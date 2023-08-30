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عصام عبدالفتاح: الحكم تجاهل طرد هتان في لقطة ماني

دبي - قناة العربية
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كشف عصام عبدالفتاح، الحكم الدولي المصري السابق، أنه كان على حكم مباراة النصر والشباب طرد اللاعب هتان باهبري بعد تدخله القوي على السنغالي ساديو ماني.

وقال عبدالفتاح في مقابلة مع برنامج "في المرمى": أداء الحكم لم يكن موفقا في هذه المباراة، وتدخلت تقنية الفيديو "فار" عدة مرات.

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وأضاف: بالنسبة لإلغاء هدف عبدالرحمن غريب، وذلك بسبب ارتداد الكرة من القائم عقب تسديد لاعب النصر لركلة الجزاء، وهنا لا يحق لغريب لمس الكرة وتحتسب ركلة حرة غير مباشرة.

وواصل: كان يجب على الحكم طرد هتان باهبري، لاعب الشباب، بسبب تدخله القوي على ماني، كما أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء ضد بانيغا كان صحيحا.

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