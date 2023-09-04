بيليتش لـ "العربية": يبدو كأننا دمرنا الأهلي.. ورحيل البريكان صعب

وصف سلافين بيليتش، مدرب الفتح السعودي، الفوز على أهلي جدة بخماسية بالنتيجة الرائعة، مشيدا بمستوى اللاعبين في اللقاء، خاصة حارس المرمى والمغربي مراد باتنا.

وقال المدرب الكرواتي في مقابلة مع "العربية"، يوم الأحد: بدأنا الموسم بشكل جيد وحققنا نتائج إيجابية، خاصة وأننا ننافس أندية تضم لاعبين على مستوى عال.

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وأضاف عن المباراة التي اكتسح فيها الفتح فريق الأهلي: النتيجة رائعة، والأداء بشكل عام لفريقنا كان مميزا، خاصة حارس المرمى ومراد باتنا، يبدو وكأننا دمرنا الأهلي عندما تسمع عن النتيجة، لكنها كانت مباراة صعبة للغاية، الأهلي سيطر ونحن استفدنا من الفرص.

وشدد بيليتش على أن فراس البريكان يصعب تعويضه بعد رحيله إلى الأهلي جدة، بعدما قام بتفعيل بند في عقده، وأردف: من الصعب إيجاد بديلا له، ونعمل الآن على الحصول على مهاجم في أسرع وقت قبل غلق سوق الانتقالات.

وأشاد مدرب الفتح بتطور الدوري السعودي، مؤكدا أنه بات يحظى بمتابعة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، ولفت إلى أن الخبرة والتاريخ الطويل لكرة القدم السعودية سيجعل هذه التجربة تدوم طويلا.