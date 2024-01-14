4 لاعبين من مواليد إسرائيل في قائمة فلسطين لكأس آسيا تابع متابع الغاء المتابعة شارك تم نسخ الرابط دبي - ديما محمد السائح نشر في: 14 يناير ,2024: 01:50 ص GST آخر تحديث: 14 يناير ,2024: 02:01 ص GST شارك تم نسخ الرابط مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فلسطين كأس آسيا اقرأ أيضاً أحمد عيد يرد على فينغادا وقضية التدخل في التشكيلة فيديو الرياضة مراسل العربية يكشف كواليس استبعاد العقيدي فيديو الرياضة ترند آسيا.. ماذا قال مانشيني للصحافيين بشأن العقيدي؟ فيديو الرياضة انضم إلى المحادثة دخول أو أكمل ك زائر خروج ✓ شارك تعليقك مادة إعلانية