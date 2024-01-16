بعد عاصفة العقيدي.. الكسار يخطف الأضواء تابع متابع الغاء المتابعة شارك تم نسخ الرابط دبي - قناة العربية نشر في: 16 يناير ,2024: 01:25 ص GST آخر تحديث: 16 يناير ,2024: 01:46 ص GST شارك تم نسخ الرابط مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News كأس آسيا العقيدي السعودية اقرأ أيضاً تفاصيل جديدة في قضية مانشيني و"الثلاثي" فيديو الرياضة ترند آسيا.. مؤتمر مانشيني "المثير" فيديو الرياضة مانشيني ولاعبوه.. تاريخ حافل بالجدل والإثارة لطالما رافقت الخلافات الشخصية المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في مسيرته كلاعب ... رياضة عالمية انضم إلى المحادثة دخول أو أكمل ك زائر خروج ✓ شارك تعليقك مادة إعلانية