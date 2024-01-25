لي كانغ إن من لاعب تايكواندو إلى نجم كوريا الجنوبية

في 19 من فبراير 2001 أصبح لي كان انغ جزاء لا يتجزأ من حياة كثيرين دون أن يعي، كان طفلا منتظرا في الخامسة من عمره لم يعرف معنى أن يكون المرء نجما تلفزيونيا ناجحا في مسلسل كروي واقعي يدعي Fly Shoot Dori.

نجاح "لي" وقتها اقتصر على مداعبة الكرة وإظهار مهاراته معها، تلك الكرة التي طالما اكسبته شجاعة وثقة بالنفس تجاوزت طاقة طفل صغير فقد أمه برحيلها فجأة، تلك الكرة كانت الوحيدة التي ابقته مشتعلا راغبا بمواصلة النجاح لأن ثمة من استخف به وأهان دمعته عندما نادى باسم أمه مشتاقا .

وقود "لي كانغ ان " الدائم تصوره فرحة أبيه أون سيونغ مدرب التايكواندو وشقيقتيه الأكبر سنا، فنجاحه في عالم المستديرة أنقذ علاقته بأبيه الذي عجز عن دفعه إلى احتراف رياضة الدفاع عن النفس.

في العاشرة من عمره كان لي كانغ إن أصغر من أي يستوعب معنى الاحتراف، ففي عام 2011 استطاع فريق فالنسيا اقناع والده بالانتقال إلى إسبانيا والتوقيع رسميا مع فريق الفئات السنية، هناك تدرج معهم وظهر رسميا لأول مرة في الثلاثين من أكتوبر 2018، وأصبح أصغر لاعب كرة قدم كوري يحترف في أوروبا، انتقل بعدها للعب في صفوف ماريوكا قبل أن يشد الرحال نحو فرنسا ويلعب في صفوف باريس سان جيرمان.

ابن الثانية والعشرين عاما "لي كانغ ان "استطاع لفت انتباه الألماني يورغن كلينز من مدرب المنتخب الكوري الجنوبي ليطلق عليه لقب "البهجة " والزهرة " ليس فقط لأدائه وأهدافه وإنما لإقباله الشديد على الحياة وعشقه الدائم للكاميرات والتصوير والموسيقى وقضاء وقت طويل مع زملائه عبر الإنترنت.