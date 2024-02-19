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حمدالله: نأمل أن يساعدنا بنزيمة بالفوز

جدة - أحمد الرايقي
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أكد عبدالرزاق حمدلله، مهاجم اتحاد جدة، أنه يعمل دائما على التألق مع فريقه وتسجيل الأهداف، وتمنى أن تساهم عودة زميله كريم بنزيمة في مساعدة النادي.

وقاد النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله فريقه اتحاد جدة لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، وارتدى حمد الله ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 12 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي.

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وبعد اللقاء، قال المهاجم لـ "العربية": أسعى دائما لأكون مجتهدا في كل مكان وزمان، وأن أمنح الإضافة للفريق، وأنا سعيد وأتمنى أن أقدم الأفضل للاتحاد.

وأضاف بشأن عودة الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في المباريات بعد فترة غياب: نأمل أن يساعدنا في الفوز بالمزيد من المباريات.

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