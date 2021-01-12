مبادرة رائعة

لاقت مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي مانشستر سيتي، بشراء أقدم نسخة موجودة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وإعارتها للمتحف الوطني في مدينة مانشستر ردود فعل واسعة في مختلف أنحاء بريطانيا، نظراً للقيمة المعنوية والمادية الكبيرة التي تمثلها الكأس والتي تعتبر أيقونة تاريخية تعادل قيمة جواهر التاج الملكي الأثرية، وتخوف الكثير من البريطانيين أن تخرج تلك القطعة الأثرية من بريطانيا عندما تم عرضها للبيع في المزاد، وعندما أعارها سمو الشيخ منصور بن زايد للمتحف بعد شرائها كان ذلك خبراً ساراً للإنجليز الذين شكروا سموه معتبرين بقاء الكأس في بلدهم سيحافظ على التراث الرياضي في إنجلترا، وهي الأمنية التي حققها الشيخ منصور للإنجليز ببقاء النسخة الأقدم للكأس في موطنها.

* باهتمام ومتابعة كبيرة تترقب الجماهير الإماراتية الظهور الأول للمنتخب الوطني، الذي يلتقي نظيره العراقي في مباراة ودية دولية، تدشن مرحلة التصحيح والعودة لطريق المنافسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، التجربة اليوم هي الودية الرسمية الأولى تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وسيسعى من خلالها الجهاز الفني للوقوف على قدرات وإمكانات اللاعبين، وتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة مع أهمية استيعاب جميع العناصر التي تم استدعائها لأسلوب وفكر المدرب، الذي يعود لقيادة «الأبيض» من جديد بعد أن سبق وأن تولى المهمة ذاتها العام الماضي، وتمثل مواجهة منتخب العراق اليوم البداية لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بهوية القائمة التي سيعتمد عليها مارفيك من أجل إعادة المنتخب لمساره الصحيح وعبور التصفيات نحو الأدوار النهائية.

الروح القتالية العالية مع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإداري، هو المطلب الرئيسي الذي ينشده مارفيك من اللاعبين بما يسهم في زيادة التجانس بين جميع العناصر، خاصة في ظل الظرف الحرج الذي يمر به المنتخب وموقفه المعقد في المجموعة، وهو الأمر الأهم الذي يبحث عنه ويسعى إليه المدرب في هذه المرحلة بالتحديد، وركز مارفيك خلال التجمع الحالي على الجوانب التكتيكية بشكل مكثف، واستيعاب اللاعبين طريقة اللعب المطلوبة والوصول لأفضل العناصر القادرة على تنفيذ رؤية المدرب، ومواجهة العراق اليوم ستكون بداية مرحلة التصحيح نحو إعادة توهج الأبيض من جديد بإذن الله تعالى.

آخر الكلام

في زمن كورونا كل شيء أصبح قابل للتعايش معه بما فيه غياب الجماهير، باستثناء مواجهات الديربي واللقاءات الكلاسيكية التي فقدت الكثير من متعتها وإثارتها.

*نقلا عن الخليج الإماراتية