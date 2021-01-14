بقي المدافع وشخصية الأهلي

«عمر السومة ثلاث سنوات أخرى في الأهلي» خبر تصدر عناوين الصحف والبرامج الرياضية، وهذه المرة للخبر تفاصيل، وللحكاية أصل وصورة وتوقيع.



• لم أكن قلقاً بقدر ما كنت واثقاً أن عمر لن يغادر الأهلي، والأهلي لن يفرط في عمر.



• الآن من حقي أتساءل: ماذا يمكن أن يقول الزملاء المحترمون بعد أن ألبسوا السومة شعار الهلال وشعار الاتحاد...إلخ؟ هل يملكون جرأة الاعتذار ويعلنون حقيقة عدم مصداقية اجتهادهم؟



• المضحك أن الأسماء نفسها قالت بعد أن وقع للأهلي: أصلاً لم يفاوض السومة أي نادٍ.



• بصراحه عجزت أفهم هؤلاء الزملاء، وعجزت أصل إلى حقيقة فهمهم للأمور، لكنني أدركت من خلالهم أن الإعلام بالنسبة لهم مهنة عابر سبيل ولا أحملهم الخطأ أو الخطيئة بقدر ما أحمله من منحهم تلك المساحات يعبثون بها.



• استمر السومة مع الأهلي، وهذا يسجل للإدارة برئاسة عبدالإله مؤمنة التي يجب أن ننصفها في هذا الملف رئيساً وأعضاءً مثل ما انتقدناها في موقع آخر؛ لأن هدفنا في الأول والأخير الأهلي، نعم الأهلي ولا شيء غير وضع الأهلي حيث يجب أن يكون.



• وفي الإطار ذاته يجب أن تنهي الإدارة ذاتها الملف الآخر المعني بالمدافع، وليكن المدافع الذي نتمناه وتتمناه الإدارة للفريق لاسيما أن المنافسة على بطولة الدوري لم تزل متاحة للأهلي كما هي لغيره.



• أيضاً، وهذه نقطة مهمه، يجب على إدارة الأهلي أن لا تجامل أو تساوم على صناعة شخصية تليق بالأهلي في الإعلام كما هي شخصية أقرانه هلال ونصر تكمن في الاحترام المتبادل وإن حدث شطط كما حصل للعويس يجب الانحياز للاعب ومبادئ الأهلي؛ لأن الإعلام هو من يحتاج الأهلي والأهلي ليس بحاجته.



• أعرف أخي وصديقي عبدالإله أنك حريص على الحفاظ على النادي مكتسباتٍ وشخصيةً، وهذا لن يتأتى إلا بفرض الاحترام المتبادل بينكم وأي وسيله إعلامية.



• فمن يزل على الكيان ويحرض على لاعبه ويسخر منه لسنا بحاجته، بل يجب أن يعرف أن سور الأهلي لا يقل علواً عن سور الهلال والنصر إن لم يكن أعلى، والسكوت يغري على ما هو أكثر.



أخيراً: الصدق و الصراحة، قد لا تُكسبك الكثير من الناس، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم.

*نقلا عن عكاظ السعودية