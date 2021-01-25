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النقل التلفزيوني وكوارث التحكيم

النقل التلفزيوني وكوارث التحكيم

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مقبل بن جديع
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للمرة الثانية أكتب عن دوري الدرجة الثانية وما يعانيه من كوارث تحكيمية تمارس بشكل أسبوعي، من دون أي بوادر لانتهاء هذه الكوارث التحكيمية التي أصبحت تتحكم بمسار الدوري بشكل عشوائي غير مرتب له، حيث إن الأخطاء التحكيمية في الغالب ليست متعمدة لكنها كارثية؟ وهذا يعطي انطباعاً سلبياً عن الحكام وآلية عملهم غير المستقر على الصعيد الفني.

فمن يشاهد مباريات الدرجة الثانية سيصاب بالذهول من أداء الحكام الضعيف وأعمارهم الصغيرة جداً، كما أنه سيتفاجأ من تكاليف الحكام لإدارة المباريات حيث إنه لا غرابة في تكليف حكم لتحكيم مباراة أحد طرفيها فريق من مدينة الحكم نفسها!!

والحالة الوحيدة التي يكون التحكيم فيها مقبول إلى جيد، عندما تعلن القنوات الرياضية عن نقل أي مباراة في دوري الدرجة الثانية، حيث نجد أن طاقم تحكيم تلك المباراة يقدم مستوى أفضل بكثير من مستواهم فيما لو لم تكن المباراة منقولة تلفزيونياً!

والسبب من وجهة نظري لا يتعلق بنزاهة الحكام، لكنه يتعلق بالتهيئة النفسية لمعرفتهم أن الجميع سيشاهدهم تلفزيونياً، لذا يحرص الحكم على تقديم نفسه بالشكل الأفضل ليكسب ثقة المشاهدين والجماهير ويقدم مباراة خالية من الأخطاء قدر الإمكان.

وطالما الأمر كذلك، فآمل من التلفزيون السعودي ممثلاً بالقنوات الرياضية وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يحرص على نقل مباريات دوري الدرجة الثانية تلفزيونياً، للمساهمة في ارتقاء أداء الحكام والترويج للدوري ومساعدة الأندية على الصعيد التسويقي.

*نقلا عن الرياض السعودية

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