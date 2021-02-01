العالمي وغيبوبة الهلال

حصل النصر على كأس السوبر بكل جدارة واستحقاق، قدم مباراة ملحمية وفاز بنتيجة ثقيلة هي الأقسى في تاريخ المسابقة، باختصار جاء النصر ليفوز وجاء الهلال ليلعب.

الهلال يترنح منذ مدة ولكن أحدًا لم يفعل شيئًا.. يعرف مشاكل الهلال أصغر مشجع ولكن القرار لا قرار.. ذكرني وضع الهلال بصديق كان يعاني مشاكل صحية، ضغط وسكر ومشاكل في القلب ولكنه مثل الهلال لم يفعل شيئًا، معتقدًا أنه يستطيع إكمال حياته، في النهاية انهار وسقط دون حراك كما حصل للزعيم في ليلة السوبر.

نعرف أن مدرب الهلال لا يستحق تدريب الهلال، وأنه في كل مباراة يثبت أنه السبب الرئيس لانتشار القولون العصبي بين جماهير الهلال، لم يعد أطباء القولون يكشفون على المريض.. يسألونه أنت هلالي؟ راجعنا بعد ما يمشي رازفان.

المشكلة الأخرى هي عدم وجود مهاجم، جوميز 36 عامًا يالله حسن الختام، والإدارة تصر على أنه قادر على قيادة هجوم بطل آسيا حتى سن الأربعين.. يا معين. منذ رحل إدواردو انكشف هجوم الهلال وأصبح التسجيل كولادة متعسرة.

قد يتحمل الفريق أجنبيًّا واحدًا طاعن في السن ويعاني من زيادة الوزن، ولكن لا يتحمل أربعة أجانب هم الأسوأ في دوري المحترفين، فالهلال دون مبالغة لديه أقل أجانب الدوري. جيوفينكو وفييتو لا يشبههما أحد في السعودية ولا الخليج، لا يسجلان ولا يصنعان ولا يمرران، بكل بساطة لا يفعلان شيئًا سوى أنهما يتظاهران بأنهما يتحركان.

كويلار اللاعب العجيب الغريب الذي لا يعرف أحد متى سيتأقلم مع الفريق، محور لا يعرف التمرير للأمام ولا الدوران، مرتبك كأنه يلعب أول مباراة في دوري المحترفين.

صفت الحسبة على هيون سو وكاريلو فقط، من بين كل الأجانب خرجنا باثنين، ليسا في أفضل حال ولكن لا يمكن وضعهما مع جيوفينكو وفييتو والدبابة وكويلار في سلة واحدة.

أتمنى ألا تؤجل الإدارة مشاكل الفريق يومًا واحدًا كما تفعل دائمًا، مدرب الفريق يجب أن يرحل ويجب أن يدفع الهلال مقابل رأس حربة هداف يساعد الهلال على الخروج من غيبوبته.

مبروك للنصر هذا الانتصار، فريق يستحق الاحترام.. إدارة تحاول جاهدة إيجاد حلول لمشاكل الفريق، تخطئ وتصيب ولكنها لا تتوقف عن المحاولة.

*نقلا عن الرياضية السعودية