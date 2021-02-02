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الرئيس والأسمري والمدرب

الرئيس والأسمري والمدرب

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أحمد الشمراني
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• تعادل الباطن مع الأهلي وانفرطت السبحة، جمهور غاضب وإعلام منفعل ومدرب حمى نفسه بتصريح غبي.

• علي الأسمري أضاع فرصة هدف محقق أمام مرمى الباطن المكشوف، وقُدِّم بعد المباراة قرباناً للتعادل بكلام قاسٍ جداً.

• الرئيس عبدالإله مؤمنة لا بد أن يتعايش مع هذه الأجواء وقسوتها فهذه أجواء طبيعية في الرياضة وينبغي ألا ينحني للعاصفة لأن المشوار طويل وتدارك الأخطاء وارد.

• نأتي إلى تصريح فلادان أو المقاتل فلادان، الذي قد ينطلي على الكل إلا على من يعرفونه وأنا حافظه عن ظهر قلب، فهو أي المقاتل فلادان فعلها ذات هزيمة من الفيصلي وهرب من المعركة وحمّل الإدارة كل شيء، وما ذكره بعد التعادل مع الباطن صورة طبق الأصل بل «ريتويت» لما ذكره بعد الخسارة من الفيصلي.

• أنت أيها المقاتل لديك إدارة كان يفترض أن تواجهها بكل ما لديك، وإن لم تجد تجاوبا احزم حقائبك وغادر، أما أن تهرب وترمي كل شيء على الإدارة مع أي هزة للفريق -أنت في كثير من الأحيان جزء منها- فهذا عمل ليس احترافيا.

• السؤال يا صديقي المقاتل لماذا لم تتحدث بعد أي مباراة يكسبها الفريق لكي على الأقل يكون لكلامك مصداقية أو على الأقل نأخذ ونعطي حوله؟ أما أن تكرر ما قلته أمس اليوم وفي نفس الظروف فهذا تصريح تحريضي وأعتبره تبريرا من سيادتكم أيها المقاتل يجب أن تحاسب عليه من قبل إدارة النادي.

• أعود لشركاء الميول إعلاما وجمهورا وأتمنى أن نكون واقعيين في التعاطي مع أهلينا بعيداً عن التشنج وأن نحسب الأمور برؤية تخدم النادي. أما الانسياق خلف «الهاشتاقات» المسيئة والمحرضة فهذا لا يخدم فريقا ولا يدعم ناديا.

• في «القدم» التي هي أم المشاكل كارثتان الأولى سارتش والثانية مارين لكي يتخلص منهما النادي يحتاج «ملايين» تفوق المعقول، والمحاولات على حل واحدة من الكارثتين جارية للتعاقد مع مدافع، والإدارة لا تملك «الكاش»، فما رأيكم؟

• التنظير سهل واللعب على وتر المشاعر أسهل لكن الحقيقة كل الحقيقة أن نقف مع النادي بطرح يبني ولا يهدم.

• أخيراً: علي الأسمري نجم واعد يجب أن ندعمه ونحميه من «مراهقي» تويتر.

*نقلاً عن عكاظ السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

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