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كذبة بلعمري.. مَن بطلها ؟

كذبة بلعمري.. مَن بطلها ؟

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أحمد الشمراني
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• قلتها للرئيس وغير الرئيس هذا خطأ وذاك إحراج لكم مع جمهور ناديكم، وينتهي الحوار كما بدأ: «صدقت ولازم نقضي على هذه التسريبات».

• الحال ظل على ما هو عليه، والضحية مصداقية الأهلي أمام جمهوره.

• الشباب وقع صفقات عدة عمل من خلالها رئيس الشباب وإدارته على مبدأ (فاوض ووقع)؛ لأنه يدرك أن في الرياضة صقوراً وحمائم..!

• والهلال والنصر فعلا ذلك، وأقفلا الأبواب على سراق السمع والمتمصدرين.

• الأهلي بكل أسف بات مركز بث أساسيا لكل وسائل الإعلام بمختلف التخصصات: أخبار وحوارات وصور وخذ وخل..!

• بلعمري وقع، بلعمري وصل، بلعمري أرسلت له التأشيرة..!

• بلعمري تعثرت المفاوضات مع ناديه الفرنسي الذي بالغ في السعر، وفي نهاية المطاف يدفع الأهلي الثمن من اسمه وتاريخه..!

• اللقاءات التلفزيونية هذا اللاعب لكم، والمدرب لهم، وأنتم الأسبوع القادم، هكذا التعاطي مع البرامج في حين كل الأندية مقفلة أبوابها ومتفرغة للعمل.

• أما الأخبار فثمة خط مفتوح بين إدارة الأهلي وإعلاميين لا ينتمون للأهلي جعلوهم يتحدثون باسم النادي واسم الرئيس، وإذا عرف السبب بطل العجب..!

• اليوم جمهور الأهلي منفعل وغاضب؛ بسبب صفقة لم تتم، وأخرى ربما لن تتم، ولا أدري هل ما قاله الزميل حسن عبدالقادر هو الجواب النهائي حول صفقات طوي ملفها..؟

• بصراحة ربما بعد كذبة صفقة بلعمري وتوقفها بهذا الشكل الدرامي كل شيء جائز..!

• أنصحك أستاذ عبدالإله مؤمنة نصيحة أخ صادق معك وعاشق للأهلي إذا شعرت أن الدائرة ضاقت عليك ولا خيار أمامك إلا ترك الجمل بما حمل أن تطلب عقد جمعية عمومية ومن ثم وضع الحقيقة أمام الأعضاء كما هي.

• الأدوات الحالية لا يمكن أن تساعدك على النجاح، فهي لا تملك مالاً ولا قدرة على جلب مدير تنفيذي أو مشرف لفريق القدم، ولم تستطع بهم أن تحل مشكلة في القدم.

• تصريح فلادان الذي أغضبني وانتقدته بقوة أدركت بعده أن الرجل يتحدث من واقع مر أتمنى الإسراع في معالجته وحذارِ أن تسمع من يقول اطرده..!

• في النهاية يجب أن تعرف أن الجمهور لا يعنيه إلا الرئيس الذي هو المسؤول أمامه، وعليه أحذّر أن تزعل جماهير الأهلي كما فعل غيرك.

• وعندما أركز على الأدوات فهدفي الإصلاح وليس الانتقاص من عضو مجلس إدارة أو مدير لعبة.

*نقلاً عن عكاظ السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

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