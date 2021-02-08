شباب متجدد

أصدرت إدارة نادي الشباب أربعة تعيينات جديدة لأربعة أسماء شابة دخلوا كأعضاء جدد لمجلس الإدارة الشبابية، والمثلج للصدر أن اثنين من الأسماء الأربعة قد التقيت بهما قبل أسبوع في نادي الشباب وهما الأستاذ اللطيف علي العبداللطيف والمهندس المحبوب عامر الغفيلي، والمثلج للصدر ليس التقائي بهما فقط، بل ما شاهدته من حراك تسويقي على أرض الواقع وما سمعته من الاثنين عن استراتيجية عمل واضحة وهدف تسويقي أوضح، وقبل كل شيء تنفيذ سريع يفوق التوقعات بكثير.

وللأمانة وبدون أي مجاملات، نادي الشباب كسب طاقتين شابتين سيضيفان الكثير والكثير للنادي العاصمي الكبير، ويكفي أن لدى الاثنين رؤية متفقان عليها من إدارة النادي، وهدف محدد يسعيان لتحقيقه، وشغف كبير لتقديم عمل مختلف، وطاقة عالية تشع بالإيجابية.

ومن يزر النادي يشاهد تحسينات كبيرة طرأت في البيت الشبابي على الصعيد التسويقي، وعمل دؤوب لتحقيق أهداف أخرى يسعى النادي ممثلاً في الاثنين إلى بلورتها بشكل جديد يصب في مصلحة نادي الشباب.

الجميل في الموضوع أن نادي الشباب يقدم نموذجا تسويقيا جديدا وتجربة أتمنى أن تنجح لتكون خارطة طريق تسير عليها بعض الأندية السعودية.

وأعلم أن جزءاً من العمل التسويقي في نادي الشباب تم انتقاده إعلامياً منذ بداية الموسم ووصل النقد لحد التهكم من البعض، دون معرفة ما يدور في أذهان الشبابيين من أهداف وأفكار وأسلوب عمل. وأنا هنا لست مع أو ضد النموذج الشبابي لكنني شغوف لاكتمال الاستراتيجية التسويقية الشبابية كتجربة جديدة لنحكم بإنصاف يكون مبنيا على نتائج.

وبقي أن أشير إلى جزئية مهمة جداً وهي أن الحراك التسويقي في نادي الشباب لم يكن ليتحقق لولا وجود رئيس بعقلية خالد البلطان الذي منح علي وعامر كامل الصلاحيات والدعم كما ذكرا ذلك بلسانيهما، إضافة إلى ذلك فقد أعاد البلطان توهج الفريق الشبابي على الصعيد الفني عبر جلب نجوم عالميين، وأحضر نجوما محلية بارزة، مما أسفر عن صدارة مستحقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتوهج تسويقي كبير، وحضور إعلامي طاغٍ، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي الذي كرر اسم الشباب كثيراً هذا الموسم.



*نقلاً عن الرياض السعودية