كيف تنظم بطولة رياضية؟

هناك إطار عام اتفق عليه المختصون في الإدارة الرياضية، يساهم في نجاح تنظيم أي بطولة رياضية من خلال توزيع المهام على لجان مختصة ‏تساهم في تحسين سير العمل والنجاح فيها.

‏لغة الأرقام تلعب دورًا مهمًّا في التخطيط لأي بطولة رياضية من خلال حصر عدد الفرق المشاركة، عدد اللاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والطبية، إلى جانب وسائل الإعلام المختلفة لأن هذه البيانات تساهم في توفير الاحتياجات من ناحية عدد الملاعب، غرف الفنادق، الباصات، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

‏من أهم اللجان التي يجب توفرها في أي بطولة رياضية:

- ‏اللجنة المنظمة: هي الجهة المختصة لتحديد موعد البطولة وتوجيه الدعوات للفرق أو المنتخبات المشاركة وتحديد الجدول الزمني لبداية البطولة ونهايتها، وهي الجهة المسؤولة الأولى عن نجاح البطولة من عدمها.

- اللجنة الفنية: ‏وهي من أصعب اللجان بسبب حساسية عملها المتعلق بتشريع الضوابط الفنية والقانونية للبطولة، وإشرافها على مهمة التحكيم وإدارة المسابقات في البطولة، من أجل ضمان تطبيق العدالة على جميع المشاركين ‏وعدم مجاملة الفريق أو الدولة المنظمة على حساب الفرق الأخرى.

- ‏لجنة الاستقبال والضيافة: ‏تلعب هذه اللجنة دورًا مهماً ‏في توفير كافة سبل الراحة لجميع المشاركين من خلال استقبالهم وتوديعهم في المطار إلى جانب توفير بطاقات دخول الملاعب للاعبين والإداريين والأجهزة الفنية الطبية مع ضرورة تعيين مرافق خاص لكل فريق مشارك يحرص على تذليل كافة الصعاب وتوفير جميع الاحتياجات.

- ‏اللجنة الإعلامية: تسويق البطولة في مختلف وسائل الإعلام والترويج لها والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة وتوفير كافة احتياجاتها لتغطية البطولة وتنظيم المؤتمرات الصحفية، وإرسال التقارير إلى الجهات الإعلامية.

- ‏لجنة الملاعب والأدوات: ‏تحرص على تجهيز الملاعب للمباريات والتدريبات وتوفير كافة المستلزمات التي تحتاجها الفرق.

- ‏لجنة الإقامة والتغذية: توفير المكان المناسب لسكن جميع الوفود مع توفير الوجبات الغذائية بشكل لائق يعكس كرم الدولة المستضيفة.

- لجنة المواصلات: مهمتها توفير وسائل النقل المريحة لجميع المشاركين بالبطولة.

- اللجنة الطبية: تجهيز العيادات الطبية في مقرات التدريب والمباريات والتعاون مع الأجهزة الطبية لتوفير احتياجاتها.

- اللجنة المالية: وظيفتها رصد ميزانية البطولة وتوفير الموارد المالية لجميع اللجان و‏محاسبتها وتدقيق جميع المصروفات.

لا يبقى إلا أن أقول:

‏هذه اللجان الرئيسية لتنظيم أي بطولة قد تتفرع منها لجان أخرى على حسب احتياجات اللجنة المنظمة، لكن من أجل النجاح يجب أن يكون هناك تنظيم وتوزيع المهام.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك.

*نقلا عن الرياضية السعودية