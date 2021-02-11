هل هي جولة الجولات؟

الأندية الأكثر حصولًا على البطولات الشباب والهلال والأهلي والاتحاد والنصر، تقدمت ترتيب الدوري بعد 17 جولة، وإلى أن نصل إلى الجولة الـ 20 ستحسم أمور كثيرة، ولكن الجولة الـ 18 التي تبدأ اليوم ستكون قاعدة يبنى عليها الكثير من التوقعات على مستوى التنافس للحصول على اللقب، إضافة إلى مؤشرات هامة للأندية الأكثر ترشحًا للهبوط.

البداية من ديربي الاتحاد والأهلي الذي يلعب اليوم، فوز الاتحاد دخول مباشر نقطيًا ومعنويًا في المنافسة على اللقب، حيث سيحصد النقطة 31، وهو يحمل نفس المعنى حال فوز الأهلي لكن ليس من أجل الدخول في التنافس، بل إلى احتلال الصدارة بـ 36 نقطة في انتظار الاستفادة من خسارة الشباب والهلال للنقطة أو أكثر، ما يعني أن التعادل غير مفيد للناديين.

في الجولة مواجهات مباشره لأندية في إطار صراع البقاء مبكرًا، أبرزها بين الرائد “19 نقطة” والباطن “17 نقطة”، والفتح “19 نقطة” مع العين “13 نقطة”، وأخرى للبحث أكثر عن الأمان مثل لقاء الفيصلي “20 نقطة” والوحدة “21 نقطة”، والتنافس على الترتيب السابع فأكثر بين الاتفاق وأبها ولكل منهما “24 نقطة”، فيما تتضاد طموحات مباراة الهلال “33 نقطة” وضمك “13 نقطة”، لكن نتيجتها ستصب في مصلحة إما الطامعين في اللقب، أو من يحاولون الهروب من القاع.

النصر “25 نقطة” والشباب “36 نقطة” أهم مباريات هذه الجولة لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها أن فوز الشباب يعني انطلاقة حقيقية إذا ما أراد الحصول على اللقب، بينما خسارته تفضي إلى غير ذلك، كما أن فوز النصر إن لم تزد من طمعه في المنافسة على اللقب، فعلى أقل تقدير فإنها ستعقد حسابات تنافس الأندية الخمسة، التي تتقدم الترتيب وتلعب لصالح طرف على حساب الآخر.

أهمية هذه الجولة أنها تمهد لجولتين مقبلتين ستلعب خلالهما الأندية الخمسة لعبة “الكراسي الموسيقية”، الشباب سيواجه الفتح والأهلي، والهلال سيلاقي الاتفاق والنصر، والأهلي سيلعب مع العين والشباب، والاتحاد سيلتقي التعاون والفيصلي، من ذلك من المرجح أن يفتك بعدها تشابك النقاط، وتتأكد جدية رغبة منافسة الاتحاد على حساب الأهلي، ومن الممكن أن يصبح النصر لاعبًا رئيسًا في المعركة أو تحديد البطل، من خلال إقصاء الهلال في الأسبوع الـ 20.. التنافس قوي ومثير، والمستوى الفني متوسط إلى جيد حتى الآن.

*نقلا عن الرياضية السعودية