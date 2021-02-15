.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الهلال والنصر والبلطان

الهلال والنصر والبلطان

متابع الغاء المتابعة

تركي العواد
نشر في: آخر تحديث:

أصبحت أفراح الهلاليين والنصراويين مقتصرة على خسارة الآخر، فلا أخبار جيدة من كلا المعسكرين، وهذا يخلق حالة من التوازن النفسي بين الغضب من وضع الفريق والفرح بتعثر الغريم. هي انتصارات سلبية لا تضع نقطة في الرصيد ولا تساعد في الترتيب، ولكنها تجعل المشجع ينام قرير العين.
وضع الهلال محرج بعد أن أصبح يتلقى خسائر تاريخية من أبها وضمك والقادم قد يكون أسوأ، لا يهم ما دام النصر يتدهور ويخسر بالأربعة ويقبع في المركز السابع. بالنسبة للمشجع الأصفر الوضع مشابه، خسائر النصر متقبلة ما دام الهلال أيضًا يتعثر وأمام فرق القاع يتبعثر.
لم أشاهد جماهير الهلال تهتم بخسارة فريق آخر كما هو الحال هذا الموسم، أما جمهور النصر فعادة قديمة فهمنا اليوم أسبابها. الغريب أن الطالب أصبح مطلوبًا وبدأ جمهور الهلال يتغنى بانتصارات الآخرين. هذه الظاهرة تعكس مشكلات الهلال ووضعه الفني غير المستقر، فالأفراح الزائفة هي هروب من واقع الفريق.
علم النفس هذا العلم الجميل فسّر لنا حالة الهروب من الواقع ووضع لها عدة أشكال، من أهمها الميكانيزمات الدفاعية، وهي أساليب تُتخذ للهروب من مواقف يرغب الفرد تجنبها أو لا يستطيع مواجهتها. عندما يشعر الشخص بالتهديد والتوتر أو الضغط يضطر لاستخدام الحيل الدفاعية حتى يقلل الشعور بالتهديد أو التوتر، ومن ميكانيزمات الدفاع: الإبدال، بدلًا من مواجهة مشاعر الحزن والفشل يتجاوز هذه المشاعر لموضوع آخر يجلب الفرح والسرور.
في المقابل، يخرج لنا نادي الشباب بعيدًا عن العقد النفسية وبشخصيته القوية وكأنه لم يغب يومًا عن المشهد، استثمر ترنح الهلال وغيبوبة النصر وقفز على الصدارة بفن ومهارة. غير مستغرب أن يعكس الفريق شخصية الرئيس وينفض غبار السنين ليعود كما كان وربما أفضل.
سيواصل الهلال نزيف النقاط، وسيستمر النصر في ملاحقة لاعب فاوضه الهلال. عندما تنشغل الأندية بغيرها فالنتيجة واضحة. لا بطولات بعد اليوم للجارين اللدودين وقد يتحول الصراع على البطولات إلى محاولة للهروب من الأزمات.
يجب أن تعود الأمور لطبيعتها ويرجع الهلال للاهتمام بشؤونه، ويترك النصر سياسة إغاظة الهلال كهدف استراتيجي يسعى لتحقيقه. الأمور تغيرت واعتلى الصدارة شباب البلطان الذي لا يفرح إلا لفوز فريقه.

*نقلاً عن الرياضية السعودية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد