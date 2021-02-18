بون الكاندي هروب من مسؤوليتهم

تشاهد اجتماعات الجمعية العمومية للأندية الأوروبية تكاد لا تحس أن لهذه الأندية رئيس! بمعنى.. الرئيس، هنا يشاهد مجهود أفراد على قدر من الكفاءة.. بيانات، تحليلات، أفكار، عصف ذهني، قرارات أولية جيدة بانتظار بعض الرتوش من رئيس مجلس إدارة النادي لتُعلَن ويتم تنفيذها... الأدوار.. الجمعية العمومية لها دور.

بايرن ميونخ.. تجتمع الجمعية العمومية فيتم إعلان الأرقام سواء ميزانية أو غيره بكل التفاصيل الدقيقة.. ويقال على الملأ في الاجتماع المغطى صوتًا وصورة (اجتماع حقيقي في نوفمبر 2017): فشلنا في التأهل لنهائي كأس ألمانيا، وخرجنا من ربع نهائي دوري الأبطال، مصادر أرباحنا قلت عن الموسم السابق، وقيلت فيه جملة: مهمة: «استمرارية تفوقنا في النواحي المالية والتجارية والتسويقية هي خدمة تصب في الهدف النهائي للنادي».. وهو: «النجاح الرياضي»، يعني لا أداء ولا لاعبين جيدين ولا بطولات إلا بوجود مصادر دخل أو فلنقل «راحة مالية» تجعل النادي: «حرًا» ليتفرغ «فنياً».

السنة المالية 2018 كانت النتيجة للنادي البافاري تحقيق أرباح.. للسنة.. الـ 26.. على التوالي!، في عام الكورونا الصعب جداً.. فاز النادي بدوري أبطال أوروبا، في العام نفسه في موعد متأخر منه، بعد إعلان ميزانيات الأندية الكبرى والأندية بشكل عام: وظهور خسائر فادحة: كان النادي هو الوحيد تقريباً الذي ربح «صافي بعد الضرائب والرواتب والتكاليف التشغيلية».. نحو 6 ملايين يورو، بفضل شيء واحد -بالمناسبة-: الأنشطة التجارية أو commercial

الجمعيات العمومية للأندية العربية بشكل عام ليس لها دور رقابي، هناك نادٍ شهير عربي.. رئيسه كان يخرج على العالم كل فترة بقصة ما: والنادي في تدهور.. واللاعبون في اكتئاب، لا إنجازات، في النهاية بعد رحيله بعد تدخل الدولة: المديونية تفوق المليار ونصف المليار بعملة هذه الدولة الشقيقة..

ديون فلكية تاريخية في مسيرة النادي «التاريخي»، المعني؟ ليس معنى بل سؤال: أين كان أفراد الجمعية العمومية طيلة هذه الفترة: لا تتخيل سوى أفراد يشربون الشاهي ويتقهوون ويلعع الرأس»!

أحد أهم أدوار الجمعية العمومية هي «المراقبة»... «وجودها في الوعي» ماذا تفعل.. سنتكلم.. لا نرضى عن هذا.. وهكذا.. بجانب.. المحاسبة والمراجعة وتقديم المشورة.. أربع كلمات: مراقبة - محاسبة - مراجعة - مشورة.

أخيراً كل هذا الكلام «يوتوبي» بمعنى: مثالي.. نقوله لأن هذا ما يجب... ومثال البايرن لا للمقارنة.. لكن لأخذ القدوة.. كيف يعمل هؤلاء.. لماذا هم في هذه المكانة.. فقط.. خميس ونيس عزيزي القارئ وصحتين قهوتك.

commercial

الأعمال التجارية تعني: - عقود الرعاية، الإعلان، التسويق، الشراكة مع كيانات أخرى: في حالة النادي الألماني هناك أديداس وأودي للسيارات وأليانز للتأمين «الثلاث شركات: وطنية، كل منهم يتملك حصة من النادي لا تزيد عن 20 % من أسهمه «خصخصة جزئية» ولها موضع آخر للكلام.. بند الأعمال التجارية أخيراً هو: البند الوحيد الذي يقع.. «تحت سيطرة إدارات الأندية»، غير بند يوم المباراة كراش ليس حبًا فيها بل

وبند البث التلفزيوني.

*نقلا عن الجزيرة السعودية