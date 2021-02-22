الفروسية وطفرة الجوائز

شهدت ميادين الفروسية في السنتين الأخيرتين نقلة نوعية على صعيد قيمة الجوائز ونوعية المشاركات والاهتمام الرسمي والشعبي بها، فعندما نتحدث عن الاهتمام الشعبي سنجد أن بعض الشباب تعلقوا بسباقات الفروسية بشكل كبير جداً لدرجة أن بعضهم اشترى خيلاً وكوّن اسطبل خيول يشارك بها في سباقات الفروسية التي تقام في مناطق متعددة من مملكتنا الحبيبة، وهذا دليل كبير على اهتمام الشباب بهذه الرياضة العريقة. وتزامن هذا الاهتمام الشعبي باستمرار الاهتمام الرسمي من حكومتنا الرشيدة برياضة الفروسية التي وجدت وتجد دائماً اهتماماً كبيراً ساهم في رفع قيمة منافسات رياضة الفروسية، ولعل رعاية القيادة الحكيمة لسباق كأس المؤسس وكأسي الملك وولي العهد، إضافة إلى رعاية أمراء المناطق لبعض سباقات الفروسية دليل كبير على الاهتمام الرسمي الدائم بهذه الرياضة. ولعل الطفرة الكبيرة التي حدثت لرياضة الفروسية في المملكة، كانت تتعلق بقيمة جوائز السباقات والتي تضاعفت بشكل كبير جداً، وهذا ما جعل سباقات الخيول وجهة لملاك الاسطبلات الذين جذبتهم كبرى الجوائز، وجعلتهم يحرصون على المشاركات الدائمة، كما أنها أصبحت أيضاً محط أنظار الجماهير في المدرجات وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ليس ذلك فحسب، بل إننا كبلد أصبحنا وجهة للمشاركات العالمية على الصعد الرياضية كافة، وأبرز سباقات الخيل هو سباق الفروسية العالمي الذي استضافته المملكة، والذي شرفه ولي العهد بحضوره ورعايته للجائزة الكبرى التي وصلت قيمتها لعشرين مليون دولار كأكبر جائزة مالية لسباق فروسية على المستوى العالمي، وهذا دليل كبير على أهمية هذه الرياضة العريقة.



*نقلاً عن الرياض السعودية