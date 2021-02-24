برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير اللاعبين المحترفين خطوة مهمة في هذا التوقيت لأنه يعزز الثقافة الاحترافية، ويجعل الاحتراف أسلوب حياة اللاعب، فالاحتراف مصدر رزق، وهو جزء من النشاط الاقتصادي.

من الأمور المهمة أن البرنامج الذي يقام تحت شعار «مسيرتك مستقبلك» يركز على العديد من الفئات العمرية، منها فئات من 14 إلى 19 سنة، وهذا شيء حيوي لبناء ثقافة احترافية داخل عقل اللاعب المبتدئ.

بدأت العائلات تشجع أولادها على ممارسة كرة القدم الاحترافية لأنها توفر مداخيل جيدة ربما لا توفرها مهن أخرى، وعليه يكون التركيز على رفع الوعي الثقافي في مجال الاحتراف أمراً ضرورياً، ومن هنا فإن زيادة وعي الفئات العمرية أمر مناسب سينعكس على مستقبل اللاعب شخصياً وعلى النادي، وكلما تتطور موهبة كروية وتصبح محترفة تكسب الكرة الإماراتية عنصر قوة جديداً.

من الأفضل أن تكون هناك قراءات وتحليلات دقيقة داخل الأندية عن لاعبي الفئات العمرية، فهناك لاعبون لا يكملون المشوار لأسباب مختلفة، لذا من الضروري التركيز على اللاعبين الذين يريدون الاستمرار ولديهم رغبة ملحة ومستمرة في تطوير مواهبهم.

هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق متواصل مع ذوي اللاعبين الصغار، فهناك من يتدرب لغرض الترويح النفسي وقضاء وقت الفراغ، وليس من الحكمة أن يأخذ هؤلاء أكثر مما يستحقون ويكلفون خزائن الأندية مبالغ طائلة ثم يتركون الميدان قبل أن تبدأ رحلتهم الحقيقية في عالم كرة القدم.

الحقيقة أن مجلس دبي الرياضي قدم العديد من البرامج ذات الصلة بالاحتراف، وهذا يحسب له ويسجل في مسيرته الناجحة، وعلى الأندية أن تستفيد من هذه البرامج وهذه المبادرات، لأنها تطور المواهب وترفد الأندية والمنتخبات الوطنية بالطاقات الواعدة.

صغار الفئات العمرية الذين لديهم إصرار على إكمال مشوارهم في عالم كرة القدم يستحقون المزيد من الاهتمام لأنهم الثروات الحقيقة للكرة الإماراتية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية