ملخص الأسبوع

أتمنى أن “يستفيد” الحكام السعوديون مما يحدث في ملاعب إنجلترا وإسبانيا.. هناك “لا يذهب” الحكام “لتقنية VAR” في “كل حالة”.. وإذا ذهبوا لا يبقون أمام الشاشة إلا ثواني معدودة.

ـ حكامنا يذهبون نحو الشاشة في حالات “لا تستوجب الذهاب”، وبإمكانهم “لو تمتعوا بالثقة” أن يتخذوا القرار ويحسمون الأمر.. وإذا ذهبوا قضوا أمام الشاشة ما لا يقل عن 3 دقائق.. إنهم يقتلون جمال اللعبة.

ـ في لقاء الشباب والأهلي “خلال الشوط الأول” أمضى “الدولي” ماجد الشمراني في حالة “واحدة” 5 دقائق، راجع خلالها تقنية VAR ومع ذلك احتسب 4 دقائق وقتاً بديلاً للضائع.. حالة مثيرة للدهشة..

ـ باستثناء الشباب فإن فرق النصر والهلال والأهلي والاتحاد لا تستفيد كثيراً من محترفيها الأجانب لانخفاض مستوياتهم الفنية.. في كل فريق من هذه الفرق لا تجد سوى محترف أو اثنين يعطون بسخاء، فيما البقية دون الطموح.. في الشباب وفرق قاع الدوري المحترفون الأجانب متميزون للغاية..

ـ قرار وزير الرياضة بإيقاف العمل بمشروع المدينة الرياضية بالخرج وسحب المشروع من الشركة المنفذة، يجعلنا نتقدم بجزيل الشكر للوزير الذي “يمنع” التلاعب ويتابع بدقة تنفيذ المشاريع و”التقيد” بمواعيد تسليمها، وهو ما لم يحدث في مشروع الخرج.

ـ كسر عبد الرزاق حمد الله بروتوكولات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا “وتبادل” قميصه مع أحد لاعبي التعاون يوم 4 فبراير، ثم لعب النصر أمام الفتح والشباب والقادسية، ويوم 21 فبراير “أي بعد 17 يوماً” صدرت بحقه عقوبة انضباطية.. السؤال هنا: أين كانت اللجنة لأكثر من أسبوعين لقرار لا يحتاج لتحقيق ولا جمع معلومات؟

ـ طاقم تحكيم “دولي” من طاجيكستان قاد لقاء الشعلة وعرعر.. أعتقد أن نفس الطاقم قاد مباراة أخرى في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.. هل قيادة هذا الطاقم لهذه المباريات هو تفعيل “لتعاون” بين الاتحادين أم استعانة بحكام أجانب؟ ننتظر توضيحاً من اتحاد الكرة.

ـ فرط فريق الاتحاد بفوز يجعله قريباً من المنافسة على لقب الدوري، بينما حقق الفيصلي فوزاً مهماً أبعده “مؤقتاً” عن دائرة الخطر.. نتمنى أن نرى الاتحاد “الفريق الكبير” ينافس على اللقب وفي ذات الوقت “لا نتمنى” أن يغادر الدوري فريق متميز وممتع كالفيصلي.

ـ ما زال ما يحدث “خارج” الملعب “يشوه” جمال منافساتنا “داخل” الملعب.. متى “نضبط” الفوضى خارج الملعب؟

*نقلاً عن الرياضية السعودية