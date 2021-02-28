.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حادثة الـ 6 مللي!

حادثة الـ 6 مللي!

متابع الغاء المتابعة

محمود الربيعي
نشر في: آخر تحديث:

أخذتني الشفقة على لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، التي عقدت مؤخراً مؤتمراً صحافياً، خصيصاً لمباراة بني ياس والأهلي، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، لتبرئ ساحتها من اللغط الذي أحيط بحكام المباراة، الذين اتهموا بأنهم سبب خسارة بني ياس لبطولة، وليس فقط لمباراة، والذي لفت انتباهي، تركيز اللجنة على أن لاعب بني ياس في أحد القرارات التي كانت محل انتقاد شديد، وتسببت في ضياع هدف، كان متسللاً بمسافة 6 ملليمتر، فهل تتصور معي هذه المسافة!! وهل تتصور معي دوافع اللجنة في أن تعقد مؤتمراً صحافياً، لتكون هذه المعلومة هي الأهم فيه! وهل تتصور معي المعنى العام الكامن وراء حادثة الـ 6 مللي، إذا جاز التعبير، ولأي حد وصلنا في فقدان الثقة بين الطرفين، أقصد الحكام والأندية وأنصارها، وهم منتشرون بلا حدود وبلا سقف، في الإعلام الإلكتروني، بكل أشكاله وألوانه!! عموماً، اسمحوا لي ببعض الخواطر السريعة في إشكالية التحكيم والناس، وأوجزها بسرعة كعناوين في النقاط التالية:

أولاً: واضح جداً أن الضغوط أصبحت هائلة على اللجنة وحكامها، وهذا يكشف لك أسباب تميزهم خارجياً واهتزازهم محلياً! ثانياً: يجب أن نتوقف فوراً عن التشكيك المستمر الذي لا ينتهي، وخاصة في ما يتعلق بالنواحي الأخلاقية، لأن الحديث عن النزاهة، أصبح ظاهرة، وهو شيء خطير ومدمر!، ثالثاً: أن يكتفي المحللون بأهم قرار، وليس تشريح كل القرارات، وأيضاً نمسك عن التحليل بين الشوطين، لأنه شيء مرعب وغير مهني وغير أخلاقي!، رابعاً: أن يتعلم حكام (الفار) السرعة في اتخاذ القرار، بما لديهم من تقنيات حديثة جداً، أرجوكم دربوهم!، خامساً: أن تواصل اللجنة تطوير حكامها، وتضع الحكم المناسب، وأن تتعامل بشفافية مع إظهار إخطائهم.

سابعاً، وأخيراً: أن ننهي عاجلاً عمل لجنة الطعن على قرارات الحكام، فهي بدعة، حتى لو كانوا يطبقونها في بلاد الإنجليز (واحنا مالنا)!!

آخر الكلام

- تنتقل الصدارة للجزيرة بجدارة، أما حال الشارقة فتكشفه ركلة الجزاء المهدرة، بني ياس يُلهم الناس، والدوري ما زال في الملعب، وبالمناسبة، التحكيم نجم مباراة القمة.. ما رأيكم دام فضلكم.

*نقلاً عن البيان الإماراتية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد